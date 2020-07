Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che gli esami hanno riscontrato una lesione al bicipite femorale della coscia destra per Takehiro Tomiyasu.

La lesione riportata dal giapponese è di primo grado e prevede un tempo di recupero di circa due settimane. Stagione finita dunque per il ragazzo del Paese del Sol Levante che non riuscirà a rientrare in tempo per nessuna delle ultime tre partite rimaste del campionato di Serie A.