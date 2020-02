Tomiyasu, il gioiello del Bologna che mezza Europa invidia

Sarà sicuramente uno dei pezzi più pregiati del mercato Takehiro Tomiyasu. Il nipponico a Bologna sta trovando la sua dimensione perfetta, un peccato per tutte le altre pretendenti. Il giocatore si sente il rossoblu addosso e sta crescendo partita dopo partita. Era arrivato a Bologna per diventare grande e al momento non sta tradendo i propri propositi, è suo infatti l’assist del pareggio a Palacio contro l’Udinese.

Tomiyasu è l’esempio principe di un mercato mirato a cercare giovani di qualità con prospettive di crescita. Secondo giapponese della storia rossoblu dopo Nakata, Tomi è stato pagato 7 milioni in estate, ma il suo valore potrebbe essersi già triplicato. Per il Bologna però questo non è importante: il giocatore non è in vendita. Il ragazzo classe ’98 ha un contratto con i rossoblu fino al 2024, ed è uno dei punti fissi della rosa di Mihajlovic. Il nipponico ha però ancora ampi margini di miglioramento sia in fase offensiva che difensiva, duttile e soprattutto mai domo. Un samurai nella truppa di Sinisa che potrebbe fare le fortune del Bologna nei prossimi anni.