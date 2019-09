Tomiyasu e Dominguez in campo nella notte, ecco i risultati

Prime partite in nazionale nella notte per i giocatori rossoblù in giro per il mondo.

Il Giappone di Takehiro Tomiyasu ha sconfitto per 2-0 il Paraguay (privo di Santander) grazie alle reti di Osako e Minamino. Per il difensore rossoblù 90 minuti in campo. Nella notte ha giocato anche l’Argentina di Dominguez. L’albiceleste ha impattato zero a zero col Cile (non c’è Medel), mentre il neo acquisto del Bologna, poi lasciato in prestito al Velez, è entrato nella ripresa rimediando una ammonizione.