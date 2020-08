Tomiyasu e Barrow, prove tecniche in nuovi ruoli

Il mercato potrebbe cambiare le idee di Sinisa Mihajlovic sui ruoli di Takehiro Tomiyasu e Musa Barrow.

Le difficoltà del Bologna ad arrivare ad un centrale di difesa e ad una punta sul mercato potrebbero costringere il tecnico serbo a cambiare ruolo ai due giocatori. Tomiyasu era già stato visto molto bene da Sinisa come centrale di difesa, mentre Barrow non avrebbe tanta voglia di spostarsi al centro dell’attacco. Nel caso in cui, però, il Bfc non centrasse l’obiettivo Supryaga, il gambiano verrà provato come attaccante nel ritiro di Pinzolo. Lo riporta il Corriere di Bologna.