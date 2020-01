Tomiyasu: “Dobbiamo essere più pericolosi sotto porta”

Anche Takehiro Tomiyasu ha espresso un minimo di rammarico per il pareggio contro la Fiorentina. Il difensore giapponese ha parlato nel post partita, confermando la sensazione che hanno avuto in tanti: cioè che il Bologna meritasse di più:

“Partita difficile, ma l’abbiamo giocata bene, dimostrando qualità e proponendoci spesso in zona gol – ha affermato – Purtroppo siamo arrivati alla rete solo nel finale e su palla inattiva, secondo me meritavamo qualcosa di più. Dobbiamo rimanere concentrati e lavorare sui dettagli per essere più pericolosi sotto porta. Sono contento di giocare in questa squadra, voglio migliorare sempre“.

Fonte Bolognafc.