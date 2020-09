Tomiyasu: “Da centrale mi trovo bene. Mihajlovic? Non era arrabbiato”

Buona partita per Takehiro Tomiyasu da centrale contro il gigante svedese Zlatan Ibrahimovic. Sul primo gol del Milan non c’è Tomi in marcatura, il secondo è un penalty non causato da lui. La prestazione, in quello che sarà il nuovo ruolo, è stata convincente in vista del prosieguo di stagione. La sua analisi a fine gara:

“Per me è stata una gara difficile perché Ibrahimovic oltre che un calciatore forte è fisicamente grosso e in campo ho dovuto usare tanto la testa. Mi trovo bene a giocare da centrale, è un ruolo che ricopro anche in nazionale. So che devo ancora migliorare e lo sto facendo grazie al Mister e a Danilo che in allenamento mi danno molti suggerimenti. A fine gara il mister non era arrabbiato: secondo lui abbiamo fatto bene provando a giocare per vincere fino alla fine, siamo positivi e da domani cominciamo a lavorare sulla prossima gara”.

Fonte – Bologna Fc 1909.