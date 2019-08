Tomiyasu: “Contenti della vittoria”

Buona la prima ufficiale per Takehiro Tomiyasu con il Bologna. Il difensore giapponese è stato uno dei migliori della partita odierna, proprio lui ha incontrato i giornalisti in mixed zone. Le sue parole:

“Siamo contenti della vittoria – ha affermato – Per quanto mi riguarda l’inizio non è stato facile perché devo ancora migliorare la comunicazione con i miei compagni e migliorare le mie prestazioni. Sono contento di essere qui a Bologna, in questo momento penso solo a lavorare e a impegnarmi al massimo. Devo arrivare preparato alla prossima partita e voglio dimostrare ai tifosi le mie qualità. La fase offensiva? Non avevo tanta pressione oggi e sono riuscito a combinare bene con Orsolini e Soriano“.