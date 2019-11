Tomiyasu, Bologna e Giappone puntano su di lui

Finalmente è tornato Takehiro Tomiyasu e fin da subito torna al centro del palcoscenico. Il Bologna infatti è pronto a riabbracciare il suo pupillo, assente da più di un mese a causa di uno strappo muscolare. Una buona notizia non solo per i rossoblu, ma anche per la Federcalcio giapponese che punta forte sul numero 14 emiliano. Secondo quanto riportano le pagine di Stadio infatti, si starebbe valutando la convocazione del classe ’98 per le Olimpiadi di Tokyo in programma la prossima estate.

Prima però sarà necessario ricominciare a mostrare il meglio di sé con il rossoblu addosso. Il giapponese infatti potrebbe cominciare ad essere impiegato anche sotto le Due Torri come centrale di difesa, almeno fino a gennaio quando si potrà rinforzare la rosa. La speranza è che si possa rivedere il giocatore spumeggiante osservato nella primissima parte di stagione, il tutto conservando un occhio di riguardo per la manifestazione a 5 cerchi. Tomiyasu infatti potrebbe essere non solo convocato, ma anche capitano della selezione giapponese, uno spot che valorizzerebbe al massimo il marchio Bologna.