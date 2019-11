TMW – Tutte le difficoltà di Orsolini

Uno dei giocatori che meglio ha risentito della cura Mihajlovic a Bologna è sicuramente Riccardo Orsolini. Il giovane marchigiano dopo un impiego a singhiozzo con Inzaghi, che lo schierava come mezzala, vinse nettamente il ballottaggio con Edera e convinse Sinisa a suon di gol a puntare su di lui. Il risultato fu un finale di stagione pirotecnico che lo portò a quota 8 reti, dando l’impressione di essere un giocatore su cui si poteva puntare ad occhi chiusi. Tanto da far spendere al Bologna 15 milioni, acquisto più costoso della storia rossoblu, per riscattarlo dalla Juventus.

Quest’anno un ottimo avvio per il rossoblu, che però dopo l’assist di Krejci contro la Lazio ha cominciato a calare. Orsolini non riesce più ad incidere come a inizio stagione, la sua lucidità sotto porta è diminuita drasticamente e il Bologna ne sta soffrendo. Il suo calo può essere dovuto anche al fatto che i difensori avversari lo temono maggiormente e quindi gli hanno preso le misure. Sarà necessario aumentare il proprio bagaglio tecnico per ricominciare ad incidere. Ricordiamoci che si parla pur sempre di un classe ’97, se riuscirà a reagire al momento no, sarà sicuramente uno step molto importante per la sua carriera.