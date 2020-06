Bologna-Juventus, probabili formazioni: Svanberg in pole per la mediana, Barrow titolare

È Musa Barrow la scelta di Sinisa Mihajlovic per mettere in difficoltà la Juventus. Il tecnico infatti preferirà il gambiano a Palacio per il ruolo di prima punta, con il trenza pronto a subentrare a partita in corso e a trascinare i rosoblu.

Sorpresa invece a centrocampo, con Mattias Svanberg che potrebbe essere il titolare in mediana al fianco di Gary Medel. Lo svedese potrebbe aver battuto la concorrenza ed accingersi ad essere il titolare in mediana contro la Vecchia Signora.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Fonte: TuttoMercatoWeb