Scapolo: “Gli anni migliori quelli a Bologna. Adesso ambisco a fare l’allenatore in seconda”

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb, Cristiano Scapolo, ex calciatore, tra le altre, del Bologna, ha parlato del suo rapporto con i rossoblù e sulla sua carriera di allenatore in MLS.

"Mia moglie è americana. Quando ho finito la mia carriera di calciatore nel 2004 ho iniziato a lavorare per il Milan, settore giovanile. Al tempo lavoravo part-time con i rossoneri. C'era questo programma Milan Junior Camp negli USA e ho iniziato lì. Io ero già in procinto di trasferirmi in California per vivere, abbiamo creato l'AC Milan Academy, poi i rossoneri non hanno più investito e io ho preso un'altra strada. Dopo 15 anni vissuti in California, da settembre lavoro per il Cincinnati, club di MLS".