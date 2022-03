TMW – Saputo arrabbiato, possibile addio di Bigon

I risultati del Bologna non convincono Saputo, a pagarne le conseguenze potrebbe essere il direttore tecnico Bigon

Dopo l'ennesima sconfitta contro l'Atalanta davanti agli occhi del presidente Joey Saputo, quest'ultimo è ripartito per il Canada con un umore non positivo, e con la consapevolezza che si deve cambiare qualcosa.

Come riferito dalla redazione di TuttoMercatoWeb, a pagare le brutte prestazioni della squadra potrebbe essere il responsabile dell'area tecnica Riccardo Bigon, che rischierebbe il posto vista la rabbia del presidente, nonostante un contratto in essere fino al 2023. Per sostituirlo i rossoblù continuano a sondare il profilo di Giovanni Sartori, in uscita dall'Atalanta, come piano B ci sarebbe invece Gianluca Petrarchi.