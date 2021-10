R. Martinez (ct Belgio): ” E’ da un pò che seguiamo Theate, si può utilizzare”

Il Ct Belga, in conferenza stampa, si sofferma sulle potenzialità di Lukaku e sulla scelta di convocare Theate

Roberto Martinez , commissario tecnico del Belgio, durante la conferenza stampa che precede la semifinale di Nations League contro la Francia, ha parlato in particolare di Lukaku e di Arthur Theate, difensore del Bologna, alla prima convocazione in nazionale maggiore.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, su Lukaku dichiara: " Quando parliamo di lui, dobbiamo parlare dei suoi gol, ha numeri incredibili, questa la sua forza; rende bene quando può attaccare ma può fare di più, perché ha potenza, velocità, e in Italia è maturato ancora di più". Sulla scelta di convocare Theate: " Vermaelen e Vanheusden non erano in forma, ma è da un pò che seguiamo Theate da vicino. Il suo trasferimento in Italia è arrivato nel momento giusto, ha giocato bene nel fine settimana, è un profilo che possiamo utilizzare".