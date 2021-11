Tmw – Niederauer: ” Contro la Roma il momento in cui sono stato più orgoglioso. Siamo come una famiglia”.

"Mentre ci dirigiamo verso la sosta per le Nazionali delle prossime due settimane, lo facciamo con la fiducia che una vittoria come la nostra sulla Roma porta. Ci sono molti momenti negli ultimi due anni in cui sono stato orgoglioso, ma mai come domenica, l'ho detto a Zorro e ai giocatori dopo la partita; è stata una vittoria per la squadra, per lo staff, per i tifosi e per tutta la città; è stato emozionante per me vedere Modolo in campo, è il capitano e una parte importante dell'anima della nostra squadra, ha giocato da leader."