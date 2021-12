Montella: “Il Bologna sta facendo molto bene”

Le parole di Vincenzo Montella sul rendimento del Bologna

Vincenzo Montella, ex giocatore della Roma e della Nazionale Italiana e allenatore, adesso sulla panchina dell'Adama Demirapor in Turchia, in un'intervista rilasciata su Radio Rai, ha parlato anche del Bologna.

Come estrapolato dall'intervista riportata su TuttoMercatoWeb, Montella ha dichiarato che: "Non ci sono posizioni delineate, forse ci sono meno squadre nella lotta per non retrocedere mentre Hellas, Bologna ed Empoli stanno facendo bene, è una bella Serie A"; in risposta alla domanda circa l'entusiasmante lotta nella parte sinistra della classifica nel nostro campionato.