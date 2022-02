TMW – Marchegiani sul rinvio di Bologna-Inter

Si è espresso Luca Marchegiani negli studi di ‘Sky Calcio Club’, in merito alla gara da recuperare del 6 gennaio tra Bologna e Inter: “Per l’Inter è stato un danno non giocare quella gara il 6 gennaio perchè in quel...

Redazione TuttoBolognaWeb

Si è espresso Luca Marchegiani negli studi di 'Sky Calcio Club', in merito alla gara da recuperare del 6 gennaio tra Bologna e Inter: "Per l'Inter è stato un danno non giocare quella gara il 6 gennaio perchè in quel momento era in una forma smagliante. Adesso dico che più tardi la recupera, meglio è perchè ha ancora un bonus da giocarsi".