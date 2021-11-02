I Voti di TuttoMercatoWeb
Difesa
I voti di Bologna-Cagliari secondo TuttoMercatoWeb.
Skorupski 6.5; Soumaoro 6; Medel 6.5; Theate 6.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Piccoli: "Non vedo l'ora di iniziare, voglio fare bene"
News
Dovbyk: "Qui mi sento importante. Adoro i tortellini"
Mercato
Accordo totale per Lucumi alla Juventus: le cifre finali
News
Orsolini rinnova a Ferragosto: insieme per altri tre anni
News
Repubblica - Estati d'oro: plusvalenze per 100 milioni
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti