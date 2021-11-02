I Voti di TuttoMercatoWeb

Redazione TuttoBolognaWeb

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I voti di Bologna-Cagliari secondo TuttoMercatoWeb.

Skorupski 6.5; Soumaoro 6; Medel 6.5; Theate 6.

Bologna FC v Cagliari Calcio - Serie A

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