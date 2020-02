Qui Lazio, visita di controllo per Caicedo, Bologna non è a rischio. Rientra anche Milinkovic

Visita di controllo alla caviglia per Felipe Caicedo. L’attaccante della Lazio avrebbe rimediato una brutta botta in allenamento stamattina, per questo sarebbe stato sottoposto ad accertamenti presso la clinica Paideia.

L’attaccante però non sembra essere in condizioni pessime. Lo staff biancoceleste si è detto non preoccupato delle condizioni dell’ecuadoregno, che contro il Bologna dovrebbe essere regolarmente arruolabile da Inzaghi.

Buone notizie per il tecnico anche da Sergej Milinkovic Savic: oggi il mediano serbo si è allenato con il gruppo dopo l’affaticamento al polpaccio.

Fonte Tmw