TMW – L’analisi sul Bologna: si punta alla continuità

Il Bologna che si sta costruendo in questi giorni di mercato è una squadra aggressiva, votata all’attacco con tante soluzioni offensive. In estate il club non ha badato a spese per rinnovi ed acquisti, con la formazione che ancora non è completa. Come modulo i rossoblu partiranno con un 4-2-3-1, lo stesso visto nel finale della scorsa stagione. I neo acquisti Denswil e Schouten avranno il duro compito di sostituire Lyanco e Pulgar, due giocatori che hanno fatto le fortune dei rossoblu.

Quella messa in atto dal Bologna non è una rivoluzione, ma una scelta di continuità. Una squadra che ha scelto di seguire le idee già implementate dal proprio tecnico in quella miracolosa cavalcata di fine stagione. L’incognita resta il peso dell’assenza di Mihajlovic, il vero valore aggiunto del fantastico finale di stagione scorso, che ha permesso ad un Bologna sull’orlo del baratro, non solo di salvarsi, ma di centrare il decimo posto.