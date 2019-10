TMW – La situazione Bologna dopo la pausa Nazionali

La situazione di Gary Medel, dopo la partita con la Colombia è molto simile a quella di Duvan Zapata. Il centrocampista cileno, ha riportato una lesione al bicipite e probabilmente resterà ai box per circa un mese dopo la ripresa del campionato. Out anche Tomiyasu dopo l’infortunio con la Mongolia. Anche per il giocatore asiatico un mese di stop, dopo la lesione muscolare alla coscia. Da valutare ancora la situazione Destro, per cui i tempi di recupero sono incerti. A sinistra invece è recuperato Mitchell Dijks, che si riprenderà la maglia da titolare contro i bianconeri.