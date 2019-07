Dopo il Trabzonspor, anche il Kasimpasa si aggiunge alla lista delle pretendenti per Ladislav Krejci, esterno mancino del Bologna. I rossoblu sono pronti a discutere con i club turchi la cessione del ceco, si parlerà di cifre ma anche di modalità, non è infatti da escludere anche una cessione in prestito con diritto di riscatto per il 27enne ormai ai margini del progetto bolognese per la prossima stagione.