TMW – Il caso del rossoblù Wisdom Amey: nazionale italiana o togolese?

Nato in Italia da genitori togolesi, Wisdom non ha ancora pieno accesso alla cittadinanza italiana: serve compiere diciotto anni, e lui li compierà l'11 di agosto. Questo non è del tutto uno svantaggio, perché anche per questo motivo non ha potuto rispondere in maniera affermativa alla convocazione da parte della nazionale togolese under 23. Quindi Amey rimane nel limbo fra Italia e Togo, temporeggiando. La prossima finestra di convocazione arriverà a settembre, e in quel momento Wisdom avrà compiuto diciotto anni. Sarà una corsa ai documenti per poterlo convocare in azzurro.