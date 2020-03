TMW-Il Bologna ha bisogno di Sansone

Una stagione fatta di alti e bassi quella di Nicola Sansone, l’esterno sinistro rossoblu dopo aver dato un grande contributo alla salvezza del Bologna nella passata annata ,si ritrova ad appena un anno di distanza in una situazione totalmente differente.

Se prima poteva considerarsi come una pedina inamovibile adesso l’ex Sassuolo è stato scalzato da Barrow nelle gerarchie titolari,complice anche l’infortunio al bicipite femorale che lo tiene fuori da ormai un mese.

L’assenza di Dijks sulla fascia sinistra non gli permette di spingere al meglio, Mbaye o Denswil non assicurano la stessa copertura dell’olandese e per Sansone è difficile incidere in fase realizzativa.

Con la pausa forzata visto il rinvio della gara interna contro la Juventus,l’esterno rossoblu avrà tutto il tempo per recuperare al meglio dall’infortunio e tornare ad essere finalmente decisivo.