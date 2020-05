TMW – Il Bologna annulla la prenotazione dell’albergo per il ritiro

Come già stato confermato nella giornata di ieri, il Bologna si era già organizzato per il maxi ritiro prenotando l’Hotel Savoia, in zona Pilastro. L’hotel avrebbe dovuto ospitare i rossoblu, con tanto di squadra, staff, medici e altri addetti. Viste però le ultime incognite emerse sui maxi ritiri, la formazione emiliana ha deciso di annullare la prenotazione.

L’idea in casa Bologna è quella di attendere gli sviluppi delle prossime ore. Già oggi infatti da Federazione, Lega e Comitato Scientifico, potrebbero arrivare delucidazioni sulla questione ritiri. I rossoblu attendono di conoscere il da farsi sulla ripresa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.