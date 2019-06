TMW – Idea José Mauri per la mediana

Il Bologna continua la ricerca di giocatori per rinforzare il centrocampo e secondo Tuttomercatoweb, José Mauri potrebbe essere un indiziato a vestire l’anno prossimo la maglia rossoblu. Al momento non c’è nessuna trattativa concreta, ma secondo la testata online: l’entourage del giocatore classe ’96 avrebbe contattato Mihajlovic per discuterne.

L’italo-argentino ritroverebbe l’allenatore serbo dopo l’esperienza insieme al Milan nella stagione 2015-16, non giocò molto, ma in un contesto diverso da quello rossonero i rapporti tra i due potrebbero essere altrettanto differenti. Nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi la situazione tra le parti.