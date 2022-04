TMW – I temi nell’Assemblea di Lega Serie A

Il conflitto in Ucraina al centro della discussione nell'assemblea di Lega Serie A

Come riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sono passate in analisi proposte legate al sostegno delle nazionali italiane,ma soprattutto iniziative per la pace visto il protrarsi del conflitto in Ucraina. Il presidente neoeletto di Lega, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza stampa della canzone "Imagine" cantata a due voci prima della partita tra Juventus e Inter, ma la cui trasmissione sarebbe stata bloccata in Russia, così come sarebbe stata oscurata la trasmissione di Milan - Bologna. Per adesso l'indirizzo della lega sembrerebbe quello di monitorare la situazione in Ucraina ma continuando a trasmettere i contenuti, utilizzandoli per promuovere l'idea di pace attraverso le iniziative e le donazioni dirette.