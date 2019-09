“E’ un test eccellente per misurare le nostre capacità. Sono in testa alla classifica e sono imbattuti. E’ una squadra motivata e riflette il carattere del proprio mister. Siamo sempre pronti per questo genere di partite. Conoscendo la qualità del Bologna e il buon momento che sta attraversando noi non cambieremo il nostro modo di affrontare la partita.”

Scheda 1 di 4