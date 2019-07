Stando a quanto riferisce TMW, il difensore centrale classe ’98 Hamza El Kaouakibi avrebbe rinnovato il proprio contratto con il Bologna per altri 3 anni.

Il giovane italo-marocchino dopo l’ufficialità del rinnovo dovrebbe lasciare la società rossoblù per trasferirsi in prestito al Piacenza, club militante in Serie C.