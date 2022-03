Di Vaio: “Aspettiamo Zaki allo stadio”

Le parole di Marco Di Vaio in risposta a Patrick Zaki in videoconferenza

Marco Di Vaio, bandiera e dirigente del Bologna, ha risposto in video conferenza a Patrick Zaki e alle sue dichiarazioni di fedeltà al Bologna Fc per cui si è sempre interessato anche quando era detenuto in Egitto. Queste le parole dell'ex bomber rossoblù riportate da Ansa:

"Sono molto contento di aver avuto questa occasione per conoscere Patrick Zaki, siamo fan l'uno dell'altro a quanto sembra. Lui ci augura di tornare in Europa, per noi è un sogno, noi lo speriamo. Anche io sono innamorato di Bologna, pur non essendo bolognese. Porto a Zaki i saluti del presidente, lo aspettiamo a Bologna, allo stadio".