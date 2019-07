TMW – Destro verso il rinnovo, a Bologna fino al 2022

Mattia Destro e il Bologna ancora insieme. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la società e il giocatore avrebbero iniziato le discussioni per mettere in tavolo un nuovo rinnovo per il centravanti ascolano. Walter Sabatini sembra avere tutte le intenzioni di farlo tornare protagonista con la maglia rossoblu.

L’idea è di un rinnovo a cifre rivisitate verso il basso, con accordo fino al 2022, la sensazione è che tra le parti ci sia molta voglia di concludere positivamente la trattativa, tanto che nei prossimi giorni potrebbe già arrivare la fumata bianca.