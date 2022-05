De Ponti: “Arnautovic, acquisto indovinato. Mihajlovic è da tenere”

Le parole di Gil de Ponti ai microfoni di TuttoMercatoWeb

In un intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Gil De Ponti, ex attaccante, tra le altre, proprio del Bologna, ha commentato brevemente la stagione dei rossoblù. Queste le sue parole:

"Tutto sommato - dice - darei un buon voto per quanto fatto. Ha indovinato l'acquisto di Arnautovic e ha tenuto pezzi importanti come Orsolini, Sansone e Soriano. Il mio voto è otto. Mihajlovic? E' da tenere, è stato malato come me e resiste in campo. Lo ammiro molto. Io ho avuto l'opportunità di fare l'allenatore ad Avellino però non ce l'ho fatta, mi venne un tumore alla testa e la mia carriera purtroppo finì".