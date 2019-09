TMW – Classifiche a confronto, Bologna tra i migliori

Dopo 5 giornate di Serie A, si può già cominciare a confrontare la classifica con lo scorso anno. Il cambio di passo rossoblu da quando è arrivato Mihajlovic è impossibile da non notare. Il Bologna infatti, rispetto all’avvio della scorsa stagione ha già raccolto 4 punti in più. Quasi uno in più ogni partita. Bologna che è tra le poche squadre ad aver aumentato il proprio bottino rispetto lo scorso anno. Sono solo 6 infatti le squadre che hanno aumentato il proprio punteggio.

L’Inter è la squadra che ha accresciuto maggiormente il proprio punteggio con un sonoro +8 in classifica, segue l’Atalanta a +5. Bologna terzo insieme a Cagliari e Torino che mettono 4 punti extra rispetto all’avvio della passata stagione.