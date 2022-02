Casini: “Presidente di Lega? Non esiste. Sono un accanito tifoso del Bologna”

Niente presidenza di Lega per Casini

Il politico Pierferdinando Casini nelle ultime ore era stato dato come papabile per il ruolo di nuovo presidente di Lega.

Le smentite sono arrivate direttamente da lui al Corriere dello Sport ha dichiarato: "Io presidente di Lega A? Non esiste. Nessuno mi ha cercato ma comunque non sarei disponibile. Peraltro mi ritroverei in un palese conflitto d'interessi essendo un accanito e per niente obiettivo tifoso del Bologna".