TMW – Bologna, zero minuti giocati dai ragazzi provenienti dalle giovanili

I dati raccolti dal CIES

Il CIES ha raccolto i dati sui minuti giocati dai ragazzi cresciuti nelle giovanili delle rispettive società. In Italia la squadra con più minuti giocati da calciatori provenienti dalle giovanili è il Genoa, con il 23,9%, con ben otto protagonisti, davanti all'Atalanta con 7 e alla Roma con 6. Il podio dei minuti giocati è invece completato con lo Spezia, con 3 calciatori provenienti dal vivaio e il 14,8% dei minuti giocati, gradino basso per il Sassuolo, anche lui con 3 giocatori e il 14,6%. Ben tre squadre hanno zero minuti giocati: Venezia, Bologna e Udinese.