TMW – Bologna, una trequarti da Europa, incognite Dominguez e Santander

Sinisa Mihajlovic ha tutta la volontà di provare a raggiungere l’Europa fin da subito. Un sogno assolutamente non impossibile: la trequarti del Bologna, riserve comprese è di assoluto livello. Più in emergenza l’attacco: Palacio è il caposaldo dell’attacco ma questo tour de force fa sorgere qualche incognita in più. Santander non ha dato garanzie quest’anno, Barrow riuscirà ad affermarsi? A Centrocampo Poli e Schouten sono un’ottima accoppiata, ma Dominguez ha le potenzialità per essere grande e potrebbe aver sfruttato questi allenamenti per integrarsi al meglio.

Dietro la coperta è corta, sia al centro che sugli esterni difensivi, la differenza di valore tra titolari e riserve è evidente. Mihajlovic potrebbe virare anche su uno schema a tre difensori, ma sarebbe poi costretto ad adattare qualcuno (Orsolini?) come esterno a tutta fascia. Il Bologna ha una rosa profonda e con alternative, ma il costrutto nel suo insieme lascia pensare che salvo continui stravolgimenti tattici, i rossoblu si giochino le proprie chances sulle spalle di alcune scommesse.