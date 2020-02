TMW – Bologna-Udinese le statistiche

Sulla carta si preannuncia una partita con gol. Dal 1997-98 infatti in Bologna-Udinese si segna. Un fattore che produce però un equilibrio perfetto di risultati tra le due squadre da allora. Sono infatti 8 le vittorie per parte con 2 pareggi e 23 gol segnati a testa.

Anche gli ultimi due scontri diretti rispecchiano questo trend. L’anno scorso infatti il Bologna si impose sotto le Due Torri con il risultato di 2-1, partita decisa dal primo gol in rossoblu di Riccardo Orsolini. A Bologna i risultati strizzano l’occhio ai padroni di casa.

I rossoblu arrivano però da una brutta battuta d’arresto con il Genoa dopo tre sconfitte consecutive. Gotti invece è in cerca di punti salvezza e vuole trovarli a Bologna. I friulani non vincono dalla 19esima e lontano dalla Dacia Arena hanno fatto appena 8 punti, solo la Spal ha un dato peggiore. Una sfida tra due filosofie con i rossoblu che segnano tanto e subiscono altrettanto, contro una formazione chiusa come quella bianconera.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

36 incontri disputati

20 vittorie Bologna

6 pareggi

10 vittorie Udinese

60 gol fatti Bologna

44 gol fatti Udinese