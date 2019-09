TMW – Bologna tante certezze mescolate a qualche dubbio

La rimonta di Brescia ha evidenziato come il Bologna abbia recepito uno dei concetti fondamentali del calcio di Mihajlovic: non mollare mai. Non importa quanto complicata sia diventata complicata la partita, proprio come è successo domenica, il risultato si può sempre ribaltare. La squadra però è ancora lontana dall’aver trovato un equilibrio solido e capace di garantire continuità.

Il bicchiere resta però mezzo pieno, il terzo posto in classifica parla da sé. Emerge però un dubbio dalla trasferta di Brescia: la formazione con Soriano in mediana sarà ripetibile anche in altri contesti? Sicuramente è una squadra di stampo molto offensivo, che però non sembra fatto, almeno in questo momento, per reggere 90 minuti. Chissà però che sul lungo periodo, questo assetto non possa rivelarsi una soluzione in più nello scacchiere del tecnico serbo