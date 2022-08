TMW – Ballottaggio tra Lykogiannis e Cambiaso

Uno dei principali ballottaggi di formazione del Bologna che scenderà in campo domenica contro la Lazio riguarda la fascia sinistra.

Mihajlovic deve scegliere se confermare Charalampos Lykogiannis, sufficiente nella sfida giocata in Coppa Italia contro il Cosenza, oppure se lanciare da titolare Andrea Cambiaso, che contro la formazione calabrese è sceso in campo solo per gli ultimi 20'. Al momento la scelta dell'allenatore serbo sembra che possa ricadere sull'esterno greco: sarà lui ad occuparsi del versante mancino del campo dal 1'.