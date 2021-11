Sottosegretario Costa: “Rispettare le regole anti-covid allo stadio”

Il sottosegretario invita i tifosi a collaborare per evitare un altra chiusura.

"Il momento è delicato e non possiamo abbassare la guardia, non ce lo possiamo permettere. Rivolgo un appello a tutti affinché vengano rispettate le regole anche lo stadio. Abbiamo aumentato la capienza per mandare un segnale, però questo non significa non rispettare le regole. La stagione è più favorevole per la diffusione del virus, quindi è necessario rispettare le regole".