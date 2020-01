TMW – Andersson: “Questo Bologna mi piace, lunedì sarò allo stadio”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Kennet Andersson ha parlato del Bologna e del momento che stanno vivendo i rossoblu: “Il Bologna l’ho visto bene, mi piace il modo in cui stanno lavorando in società. Sono qui in città per vedere la partita di lunedì contro la Fiorentina. Penso che il presidente si stia impegnando molto per il futuro. Il programma sui giovani, il calcio femminile, lo stadio, il futuro mi sembra roseo. La squadra è solida, Mihajlovic l’ha plasmata bene”.

