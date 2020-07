TMW – Accordo per la cessione del Parma al gruppo qatariota

Emergono ulteriori dettagli sulla cessione del Parma ad un gruppo qatariota. I crociati diventerebbero un altro club italiano in mano a proprietari stranieri. Si parla di una cessione del 90% delle quote dal gruppo “Nuovo Inizio” la cordata che fece ripartire il club dalla Serie D dopo il fallimento della gestione Ghirardi e anche delle restanti quote dei soci di minoranza.

Secondo quanto scritto da Tuttomercatoweb, il gruppo pagherà 65 milioni di euro per ottenere il controllo totale sul club, con il club che diventerà di proprietà esclusiva del compratore solo tra cinque anni. La dirigenza gialloblu ha infatti previsto un sistema di clausole che possa garantire la permanenza per un lustro in società, dei sette imprenditori che hanno salvato e riportato in A il club ducale.