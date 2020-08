TIME TO SHINE – Al via il pre-order “al buio” delle nuove maglie rossoblù

“Time To Shine”, è ora di splendere.

E’ questo lo slogan lanciato dal Bologna per la nuova iniziativa commerciale che riguarda i kit rossoblù per la stagione 2020/2021. I tifosi potranno prenotare con uno sconto del 10% le nuove maglie ufficiali Home, Away e Third, ma con una particolarità: al buio, senza poterle vedere prima della vera e propria consegna. Inoltre, al momento della consegna presso uno degli store ufficiali, i tifosi riceveranno una tessera che li farà accedere a sconti esclusivi sui prodotti ufficiali. Per maggiori informazioni, CLICCA QUI.