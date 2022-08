Tifosi in calo, solo l’Atalanta fa peggio

A svelarlo sono i dati della ricerca "Sponsor Value" di StageUp: la squadra orobica ha registrato un calo del 10% di tifosi nell'ultima stagione, quella rossoblù invece si è fermata al -9%. Una decrescita che si fa sentire, nonostante nella graduatoria assoluta i 310.000 tifosi del Bologna fanno della piazza rossoblù la decima in Serie A. Rispetto a molti altri club, però, il calo dei sostenitori felsinei non è irrilevante, specie se paragonato al +20% dello Spezia, il +10% della Fiorentina e il +8% del Torino. Un conto sono i tifosi per sentito dire, un altro quelli che fanno sentire la propria presenza allo stadio: sotto questo punto di vista, con una media di 14.790 spettatori il Bologna nel 2021-22 si è piazzato al nono posto nella graduatoria dei club con più presenze alle partite casalinghe.