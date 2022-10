Thiago Motta vince la prima con una autorete: Bologna-Cagliari è 1-0

Thiago Motta conquista finalmente la sua prima vittoria con il Bologna. I rossoblù hanno sconfitto per uno a zero il Cagliari nei sedicesimi di finale di Coppa Italia grazie ad un autogol di Obert a venti dalla fine, al termine di una partita condotta dai felsinei ma senza la stoccata giusta negli ultimi metri. Diverse occasioni per Sansone, Aresti pronto, e una per Soriano, ma a sbloccare è un colpo di testa di Lykogiannis deviato. Il Bologna approda dunque agli ottavi di finale dove incontrerà la Lazio. Ora il Lecce domenica in campionato per riprendere la marcia e conquistare punti importanti in ottica salvezza.