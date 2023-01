Thiago Motta soddisfatto anche di Pyythia: “Contento di averlo”

Le amichevoli di dicembre hanno visto una novità in campo per il Bologna.

Nelle recenti apparizioni di preparazione alla ripresa del campionato, Thiago Motta ha infatti schierato più volte nei secondi tempi il mediano classe 2003 Niklas Pyythia, perno della Primavera di Vigiani. Minutaggio meritato per il giovane centrocampista che ora si allena in prima squadra e lavora per trovare spazio anche al piano di sopra della Serie A. Thiago Motta non ha preclusioni e ha risposto così oggi pomeriggio in conferenza stampa: "Sono contento di avere Pyythia a disposizione - le sue parole - Sta lavorando bene e io non guardo l'età ma la condizione, quando lo vedrò pronto avrà la sua occasione".