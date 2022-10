Thiago Motta: “Ora continuità. Cambi? Erano pianificati”

Soddisfatto per la prima vittoria con il Bologna Thiago Motta che ha analizzato così, in conferenza stampa, il successo per uno a zero sul Cagliari nei sedicesimi di finale di Coppa Italia:

"Sono molto contento della vittoria, ci dà continuità dopo Napoli e il primo tempo contro la Sampdoria - le sue parole - Tutti danno per scontato vincere partite di questo tenore ma non è così, credo sia una vittoria molto importante per dare fiducia al gruppo. Pochi gol? Dobbiamo migliorare in attacco e sfruttare meglio le occasioni. Oggi siamo stati un po' lenti in fase di costruzione ma l'avversario si è chiuso bene".