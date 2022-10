Thiago Motta: “Ogni partita è importante, obiettivo vincere”

Non è un intralcio per Thiago Motta il match di domani contro il Cagliari per i sedicesimi di Coppa Italia. Domenica c'è il delicato scontro al cospetto del Lecce, quasi obbligatori i tre punti per cavarsi di impaccio, ma prima si gioca contro i sardi al Dall'Ara e l'obiettivo è la vittoria. Parola del tecnico rossoblù in conferenza stampa:

"La partita è molto importante, se non altro perché è la prossima che abbiamo - le sue parole - Non possiamo ragionare in maniera diversa che pensare di partita in partita e tutte con la stessa importanza. Ci serve dare continuità dopo la prestazione di Napoli e l'obiettivo è cercare la vittoria. La Coppa Italia resta un trofeo importante e lo è anche per noi. Daremo come sempre il massimo per fare risultato".