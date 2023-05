Thiago Motta: “L’Empoli ha meritato. Da domani testa al Sassuolo”

Il Bologna non riesce a sfatare il tabù Castellani. Tra sfortuna, episodi ed errori, i rossoblù cadono 3-1 a Empoli e scivolano al nono posto in classifica. È la seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo quella di Verona. Queste le dichiarazioni di Thiago Motta a fine partita:

“Abbiamo iniziato non bene, il gol preso subito ci ha messo in difficoltà perché poi loro hanno difeso bene e contrattaccato. Ci ha condizionato molto andare sotto immediatamente. Abbiamo fatto fatica a mettere in pratica quel che sappiamo fare, un po’ meglio nel secondo tempo ma comunque una partita non sufficiente. Meritatamente vince l’Empoli, ora dobbiamo digerirla in fretta e pensare a lunedì, a cominciare dall’allenamento di domani mattina”.