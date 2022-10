Thiago Motta: “In campo con responsabilità, siamo tutti uniti. Schouten indisponbile”

Dopo la vittoria con il Cagliari , Thiago Motta va a caccia della prima vittoria in campionato per rialzare la classifica del Bologna , ora quartultimo e con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Di fronte il Lecce di Baroni e Corvino , partita da non fallire e da affrontare con la massima concentrazione:

"Per quanto mi riguarda dopo la vittoria di giovedì ero già proiettato verso il Lecce - le parole di Motta - Aver vinto è stato importante per i ragazzi che hanno potuto dormire sereni, ma ora dobbiamo tutti quanti andare in campo con responsabilità e massimo impegno, consapevoli di ciò che ci ha lasciato il successo in coppa. Saputo? Sì, l'ho sentito e siamo tutti uniti".