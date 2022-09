Thiago Motta: “Bologna, con la Juve serve il gruppo. Barrow indisponibile”

Conferenza stampa anticipata di un giorno. Thiago Motta ha parlato oggi a due giorni dal match con la Juventus in cui il suo Bologna andrà alla ricerca di punti importanti in classifica dopo la sconfitta con l'Empoli. Tridente, due punte, mediana a tre, Motta non ha svelato la formazione, ma ha affermato che Barrow sarà indisponibile. Le sue parole: